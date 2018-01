Zes minderjarigen niet in orde met fietsverlichting 02u38 0

De politie Puyenbroeck betrapte zes minderjarigen die niet in orde waren met hun fietsverlichting tijdens controles in de Eksaardedam en de Hospicestraat in Moerbeke-Waas. Ze gaan later dit jaar een verkeersles moeten bijwonen, maar kregen geen boete. In totaal controleerde de politie er 105 fietsers. Twaalf anderen kregen een waarschuwing. (JEW)