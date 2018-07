Workshops in de dome van The Village 05 juli 2018

02u26 0

Waar? Heidebos, ter hoogte van parking 1





Wanneer? Van zaterdag 30 juni tot zondag 29 juli. In het weekend van 11 tot 3 uur en tijdens weekdagen van 16 tot 1 uur.





Gesloten op maandag en dinsdag.





Waarom naar daar? Een zomerbar aan de rand van het prachtige Heidebos. Blikvanger is de 'dome': een levensgrote, bolvormige tent, volledig vervaardigd uit bamboe. Bezieler achter het project is student-ondernemer Tibbe Verschaffel die eerder al scoorde met zijn bamboefietsenmerk Planet B. Samen met Jonathan Herman stampte hij The Village uit de grond: de eerste pop-upbar in Moerbeke. Op het programma van de zomerbar staan leuke workshops zoals 'werken met klei' of 'kunst in het bos' voor kinderen. Ook de oudere generatie komt aan de beurt met een seniorennamiddag.





Inkom? Geen, behalve voor workshops (die prijzen variëren tussen 10 en 25 euro), sessies 'yoga in het bos' zijn gratis.





(YDS)