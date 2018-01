Winterwandeling naar Turfmeersen 02u39 0

Natuurpunt Moervaart-Zuidlede organiseert zondag een wandeling naar de Turfmeersen. "We trekken door de Moervaartvallei en doen er zoveel mogelijk waarnemingen terwijl we uitwaaien. We bezoeken ook het natuurgebied 'de Turfmeersen' en sluiten daar af in de schuur met een hapje en een drankje, ten voordele van het reservatenfonds van de natuurvereniging", zegt persverantwoordelijke Jean-Pierre De Rycke. De wandeling start om 14 uur ter hoogte van de Terwestbrug. Het einde is voorzien om 16.30 uur. Meer informatie via 0476 852 331 of heidebos@outlook.com. (YDS)