Wijkcomité Coudenborm oogt succes met paasontbijt Yannick De Spiegeleir

19 april 2019

09u06 0 Moerbeke-Waas Op boerderij ‘Hof ter Koudenborm’ organiseerde het vernieuwd Wijkcomité Coudenborm onlangs een geslaagd Paasontbijt. Het nieuwe evenement bracht meer dan 180 mensen op de been.

“Op deze manier brengen we de consument dichter bij de landbouw en de boerdreij en laten we kinderen genieten van de boerenbuiten”, zegt Ann Dieleman van het Wijkcomité Coudenborm. De paashaas ging samen met kids op zoek naar de eitjes tussen de dieren op de boerderij, daarna kwam de paasmobiel langs die voor ieder kind wat lekkers in petto had. “Alle kinderen waren laaiend enthousiast. Wie er dit jaar niet kon bij zijn, hoeft niet te treuren. Er komt volgend jaar een nieuwe editie.”