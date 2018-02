Werkgroep WO I herdenkt deportatie 13 februari 2018

De Moerbeekse werkgroep rond de herdenking van de Eerste Wereldoorlog plant een herdenking van de deportatie van 163 mannen van de Kruisstraat in de zomer van 1918.





"Twee dorpsgenoten lieten bij deze gedwongen verplaatsing het leven door ziekte en ontbering. De deportatie kwam er als represaille door de Duitsers omdat niemand de lokale smokkelaar Honoré David wou verklikken", zegt organisator Maurice Fruytier. De leden van de werkgroep rond de herdenking WOI willen deze gebeurtenis waardig herdenken en kiezen daarom voor een sportieve uitdaging. Op zaterdag 30 juni organiseren zij samen met de cultuurraad, het kerkbestuur van de Kruisstraat en de gemeentelijke dienst Vrije Tijd een tocht vanuit Grembergen-Dendermonde naar de Kruisstraat in Moerbeke. De afstand is 29 km en zal volledig te voet worden afgelegd. "We doen nu al een oproep naar geïnteresseerde sportievelingen, ook mensen van buiten Moerbeke zijn welkom", zegt Fruytier. Meer info via maurice.fruytier@telenet.be.





(YDS)