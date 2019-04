Werkgroep FIT zet Moerbeeks duurzaamheidsevent op poten: Ruil eens een fiets of plant Yannick De Spiegeleir

18 april 2019

20u28 0 Moerbeke-Waas Ooit al joggend zwerfvuil opgeruimd of van een t-shirt een draagtas gemaakt? Op zondag 28 april kan je in Moerbeke kennismaken met deze en tal van andere duurzame initiatieven op gemeentelijke basisschool De Vlinderdreef. “Er bestaan in onze gemeente heel wat initiatieven die op duurzaamheid inspelen”, klinkt het bij de organisatoren van werkgroep FIT.

Een Oxfam-Wereldwinkel, een lokaal voedselteam, Samentuin Koudenborm, volkstuintjes van ‘Werk van den Akker’ of bioboerderij ’t Uilenbos. Het mag duidelijk zijn: Moerbeke telt heel wat verenigingen en organisaties die duurzaamheid hoog in het vaandel dragen. Onder de vlag van ‘werkgroep FIT’ slaan ze de handen in elkaar om te tonen wat er allemaal beweegt in Moerbeke in samenwerking met afvalintercommunale IDM en de gemeente.

In de omgeving van De Vlinderdreef valt er op zondag 28 april van alles te ontdekken, beleven en proeven. “De dag start om 9 uur met een ontbijt met focus op lokale, gezonde en fairtrade producten. Vooraf inschrijven is verplicht”, verduidelijkt Christine Vervaet. Sportievelingen kunnen zich wagen aan ‘plogging’: een hype die komt overgewaaid uit Zweden waarbij mensen al joggend zwerfvuil rapen. “Plogging is goed voor het milieu, maar ook voor de conditie. De Wolven van de Moerbeekse joggingclub ondersteunen de activiteit. IDM zorgt voor de nodige handschoenen, grijpers en vuilniszakken.”

Om 10 uur starten de infostands en activiteiten die opgebouwd zijn rond vier thema’s. “Een eerste thema is ruil en deel”, zegt Evelien Tallir. “Naast planten en zaden kan je ook boeken, fietsen of modeaccessoires ruilen. We roepen mensen op om kinderfietsen mee te brengen. Verder richten we ook een weggeefplein in waar je alle spullen die worden aangeboden gratis kan meenemen.”

Onder de noemer ‘Repareer en upcycle’ kan je kapotte spullen laten herstellen in het Repair Café tussen 10 en 13 uur en een draagtas maken van een t-shirt. Een derde luik is ‘Proef duurzaam’: naast het gezond ontbijt kan je ook proeven van hapjes van eigen bodem en koken met restjes of meedoen met de waterproeverij.

Tot slot kan je duurzaamheid ook beleven: kinderen leven zich uit met ‘trashfun’: muziekinstrumenten gemaakt van afval. Kringwinkel De Cirkel toont je een interieur dat volledig werd samengesteld uit tweedehands spullen of maak kennis met de nieuwe LETS-groep: een netwerk van mensen die onderling diensten en goederen uitwisselen.

Het duurzaamheidsevent wordt afgesloten met een waterwandeling om 14.15 uur met start aan de Dambrug in samenwerking met Curieus ‘t Huizeken. Samen met gids Claudia Piens maak je een wandeling van vier kilometer langs de Moervaart. Je krijgt uitleg over het waterleven (vissen, watervogels, …) om en rond de vaart en je komt meer te weten over de waterzuivering in Moerbeke.

Deelnemen aan die laatste activiteit kost 1 euro ten voordele van Music for Life. Op voorhand inschrijven is niet nodig.

Meer informatie over het volledige programma en inschrijvingen op www.moerbeke.be.