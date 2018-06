Warme maaltijden voor basisschool De Vlinderdreef 29 juni 2018

De gemeente gaat op zoek naar een leverancier voor warme maaltijden voor de leerlingen van de gemeentelijke basisschool De Vlinderdreef. De scholieren konden tot voor kort terecht in De Moerbei voor warme maaltijden. "Door de nieuwbouw hebben we nu de ruimte om dit in eigen huis te organiseren", zegt burgemeester Robby De Caluwé. "Bovendien was de directie van De Moerbei ook vragende partij, waardoor we nu een leverancier zoeken om de warme maaltijden te leveren op school." Het gemeentebestuur legt in haar bestek de focus op gezonde voeding. "Geen ongezonde maaltijden dus, maar evenwichtige voeding die kinderen toch lekker vinden", aldus De Caluwé. De raming voor deze uitgave bedraagt 48.750 euro voor de duurtijd van 2 schooljaren.





(PKM)