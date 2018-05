Wandeling Turfmeersen 25 mei 2018

02u42 0

Natuurpunt Moervaart-Zuidlede organiseert zondag een wandeling in de Turfmeersen. In de Turfmeersen vinden wandelaars een rijk bloementapijt. Allerlei bijen, hommels en vlinders komen er nectar halen en vliegen van de ene bloem naar de andere. Ook in en op de Moerenloop, de kleine kreek in het midden van de Turfmeersen, valt er heel wat te beleven. Je kan de Turfmeersen het best bereiken met de fiets of te voet via Moerbeke over Terwestbrug(Moervaart) voorbij kasteel Wulfsdonck. Of via Eksaarde langs de Etbos, over de Zuidlede. De wandeling start om 14 uur aan de Turfmeersen. Meer info via heidebos@outlook.com. (YDS)