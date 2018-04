Wandeling in de Reepkens 05 april 2018

Natuurpunt Moervaart-Zuidlede neemt natuurliefhebbers komende zondag op sleeptouw in natuurgebied De Reepkens. Maatje den Herder gidst deelnemers langs rietvelden en broekbossen van het gebied dat gelegen is aan de Moervaart.





De Reepkens ligt op de grens tussen Moerbeke en Wachtebeke en is slechts éénmaal toegankelijk tijdens deze jaarlijske wandeling. Er zal eveneens een woordje uitleg gegeven worden met betrekking tot de beheerwerken die op termijn zullen leiden tot een gemengd inheems bos.





De wandeling start om 9.30 uur aan de Molenhoek 65 in Wachtebeke. Meer informatie via 09/355.58.59 of





maatje.den.herder@telenet.be.





(YDS)