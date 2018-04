Wagens circus Malter mogen (voorlopig) blijven staan 23 april 2018

Het iconische Circus Malter is zijn thuisbasis voorlopig nog niet kwijt. In maart besliste de Gentse rechtbank dat het circus zijn 74 woon- en circuswagens niet langer mocht stallen in de Ledestraat in Moerbeke-Waas. De uitbaters hadden nochtans van het schepencollege de toestemming gekregen om dat te doen. Volgens de rechter maakte het college echter een inschattingsfout, aangezien het domein landbouwgebied betreft, en, zo klonk in het vonnis, "dat dient enkel en alleen om landbouw te bedrijven, niet om circuswagens en mazout te stallen." Alle wagens moesten weg tegen 2019 en de rechtbank sprak een boete van 8.000 euro uit. Het circus tekende nu beroep aan tegen de uitspraak. Het proces wordt binnenkort dus opnieuw gevoerd. (OSG)