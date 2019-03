Wagen slipt én gaat over de kop op N49 in Moerbeke: bestuurder lichtgewond JDG

13 maart 2019

19u46 0 Moerbeke-Waas Een bestuurder is woensdagavond lichtgewond geraakt bij een verkeersongeval op de N49 in Moerbeke-Waas.

De feiten vonden rond 18 uur plaats op de N49 ter hoogte van de afrit in Moerbeke-Waas. De bestuurder verloor de controle over het stuur, waardoor wagen begon te slippen. De wagen ging over de kop en kwam nét voor de afrit tot stilstand. Als bij wonder liep de bestuurder geen zware verwondingen op bij het ongeval. Door incident was de afrit even afgesloten.