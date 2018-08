Vuurwerk tijdens avondmarkt 24 augustus 2018

Moerbeke Feest organiseert naar jaarlijkse traditie opnieuw een avondmarkt. Die vindt dit jaar plaats op vrijdag 24 augustus in de Opperstraat tussen de Crevestraat en de rotonde aan de Stationsstraat. Op die dag zal er in de Opperstraat een algemeen parkeerverbod gelden van 10 uur 's morgens tot zaterdag, dit om opkuis mogelijk te maken. Ook zal er geen doorgaand verkeer mogelijk zijn in de Opperstraat vanaf 12 uur. Ook in de omliggende straten (Heidestraat, Heidewegel, Drongendreef, Plaisantstraat, Beverijstraat, De Kerckhovestraat en Crevestraat) zal een parkeerverbod ingesteld worden. In de Heidestraat is er een doorrijverbod vanaf de Heidewegel, uitgezonderd voor de standhouders van de avondmarkt. De avondmarkt zal afgesloten worden door een groots vuurwerk en dit tussen 23 en 23.15 uur. Dit zal afgestoken worden door een erkend vuurwerkmaker, vanaf de spoorwegberm aan het rondpunt van de Statiestraat. (PKM)