Vorige week verdacht pakket in supermarkt, nu prijzen ze ‘knalbananen’ aan “na een bewogen weekend” Kristof Pieters

09 maart 2019

14u19 0

Het personeel van supermarkt Okay in Moerbeke-Waas kan blijkbaar al terug lachen na het incident van vorige week zaterdag. Toen werd het warenhuis urenlang ontruimd na de vondst van een verdacht pakket; een bananendoos die een tikkend geluid maakte. Er werd toen een perimeter van honderd meter rond de zaak ingesteld en de ontmijningsdienst Dovo kwam zelf ter plaatse om de tikkende bananendoos te onderzoeken. Het bleek uiteindelijk te gaan om een toestel om de temperatuur van de vruchten te meten. Dat was na het transport per ongeluk in een bananendoos blijven zitten. Het personeel ziet er wel de grap van in. Dit weekend worden immers de ‘knalbananen’ in de reclame gezet…

