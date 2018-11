Voordracht Dirk De Wachter in Vlinderdreef Yannick De Spiegeleir

13 november 2018

15u59

In gemeentelijke basisschool De Vlinderdreef kan je woensdagavond een lezing bijwonen van de bekende psychiater Dirk De Wachter van de KU Leuven. De Wachter zal een lezing geven op uitnodiging van Samana en CD&V+ Moerbeke. Naast zijn werk als psychiater is De Wachter ook een veelgeprezen auteur met diverse bestsellers op zijn conto waaronder ‘Borderline Times, het einde van de normaliteit’, ‘Liefde, een onmogelijk verlangen?’ en ‘Museum Dirk De Wachter’ zijn enkele van zijn werken. De deuren openen om 19.30 uur. De inkom bedraagt 5 euro inclusief een drankje. Er zijn kaarten in voorverkoop verkrijgbaar.