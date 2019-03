VIDEO. Klanten en omwonenden Okay in Moerbeke-Waas geëvacueerd na vondst verdacht pakket: vals alarm Kristof Pieters Daimy Van den Eede

02 maart 2019

17u15

Bron: VTM NIEUWS, Belga 2 Moerbeke-Waas In Moerbeke-Waas werd de omgeving van de supermarkt Okay vanmiddag volledig ontruimd na de vondst van een verdacht pakket met wit poeder. Dovo kwam ter plaatse om het tikkende geluid in een bananendoos te onderzoeken: het bleek te gaan om een toestel om de temperatuur van de vruchten te meten.

Volgens burgemeester Robby De Caluwé werd er in een bananendoos in de supermarkt deze middag een wit poeder aangetroffen. “Er kwam ook een licht tikkend geluid uit de doos.” Daarom is er geen enkel risico genomen en is meteen de supermarkt ontruimd. Verder werd er een veiligheidsperimeter ingesteld van honderd meter rondom de winkel.

De hulpdiensten waaronder de ontmijningsdienst DOVO, de brandweer van Zelzate en de politie van de zone Puyenbroeck kwamen ter plaatse. Alle verkeer in de Statiestraat werd omgeleid en een aantal huizen in de omgeving van de supermarkt werden ontruimd. De bewoners wachtten buiten de perimeter de resultaten af van het onderzoek. “We stelden ook het rusthuis open voor buurtbewoners die het te koud zouden hebben en niet buiten wilden staan”, liet de burgemeester nog weten.

Kort voor 18 uur werd de ware toedracht ontdekt en werd het alarm afgeblazen. De betrokken personeelsleden zijn daarop gerustgesteld en de veiligheidszone is opgeheven. Omdat die perimeter ruim was ingesteld, bleef het aantal kijklustigen beperkt.