VIDEO. Brandweer zet duikers in om jongetje te vinden, vermeend slachtoffer later veilig en wel gespot Jeroen Desmecht

22 maart 2019

21u39 0 Moerbeke-Waas De brandweer heeft vrijdagavond de grote middelen ingezet om een jongetje terug te vinden die mogelijk in de Moervaart was gevallen. Een automobilist zag hem op de rand van de Dambrug zitten, en contacteerde de hulpdiensten. Toen de bestuurder nadien rechtsomkeer maakte, was het kind spoorloos. Later werd iets verderop een jongen gespot die paste binnen de omschrijving: het gaat dus vermoedelijk om een vals alarm.

Er was geen directe aanwijzing dat de jongen effectief in het water was beland, maar de brandweer nam geen risico’s en kamde de Moervaart uit.

Een automobilist had gezien hoe het jongetje — naar verluidt zo’n 12 tot 14 jaar jong — op de rand van de Dambrug over de Moervaart zat. De man vond dat natuurlijk vreemd, en maakte rechtsomkeer. Luttele seconden later bleek de jongen er echter niet meer te zitten. De automobilist, die vreesde dat het jongetje in het water gevallen was, belde meteen de hulpdiensten.

De brandweer rukte vervolgens uit met de grote middelen. Naast interventiewagens werden ook twee zodiacs en verschillende duikers ingezet. Uiteindelijk werd iets verderop een jongen gespot die paste binnen de omschrijving die de getuige had gegeven.