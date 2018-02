Twee bestuurders geflitst met 92 per uur 16 februari 2018

02u55 0

Gisteren heeft politie van de zone Puyenbroeck snelheidscontroles gehouden in de Eksaardedam in Moerbeke.





De toegelaten snelheid is er 50 kilometer per uur. 613 voertuigen werden gecontroleerd. Er werden 126 overtredingen vastgesteld. Twee bestuurders werden geflitst met een snelheid van 92 kilometer per uur. (PKM)