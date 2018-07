Toverbal siert ingang van bib 13 juli 2018

Interwaas viert haar vijftigjarig bestaan en naar aanleiding hiervan werd een kunstwerk gemaakt door Lut Vandebos en Niko Van Stichel.

Het werk 'toverbal' stond eerder in het Casinopark en is nu verhuisd naar Moerbeke-Waas waar het nog tot eind juli te bekijken is voor de ingang van de bib aan het Statieplein. Het kunstwerk trekt vervolgens nog naar alle andere aangesloten gemeenten bij Interwaas. Moerbeke trad pas in 2014 toe tot het intergemeentelijk samenwerkingsverband. Burgemeester Robby De Caluwé (Open Vld) blikt tevreden terug op de voorbije jaren. "Als kleine gemeente kunnen we niet alles op ons eentje aanpakken. Interwaas is een enorme hulp bij de opmaak van bijvoorbeeld ruimtelijke uitvoeringsplannen, maar we doen ook een beroep op de dienst wegmarkeringen. Verder zal Interwaas ook een belangrijke rol spelen bij de herbestemming van de site van de suikerfabriek." (PKM)