Toekomst site suikerfabriek krijgt vorm: eerste woonproject en akkoord over kmo-zone Yannick De Spiegeleir

17 februari 2019

19u23 0 Moerbeke-Waas Op de voormalige gronden van de suikerfabriek in Moerbeke gaat nog dit jaar een eerste spadesteek in de grond. Het woonproject ‘De Zoete Vaart’ van projectontwikkelaar Durabrik omvat 30 appartementen. Eigenaar Iscal Sugar en Interwaas bereikten ook een akkoord voor de verkoop van het gebied voor de KMO-zone.

De voormalige suikerfabriek, waarvoor Moerbeke tot ver buiten haar gemeentegrenzen bekendstond, werd in 2008 afgebroken. Nadat de gemeente en de provincie Oost-Vlaanderen in samenspraak met eigenaar Iscal Sugar een masterplan opstelden voor de toekomst van het omvangrijke terrein volgen nu de eerste concrete ontwikkelingen.

Projectontwikkelaar Durabrik wil nog dit jaar starten met de bouw van 30 appartementen langs de Moervaart. In een eerste fase zullen er in het projectgebied tussen de Terweststraat en de rivierloop 30 appartementen verrijzen verdeeld over Residentie De Zoete Vaart I (drie bouwlagen) en Residentie De Zoete Vaart II (vijf bouwlagen). De namen vormen uiteraard een knipoog naar het verleden van de site. Vanop hun terras zullen de bewoners uitzicht hebben op het groen van de autovrije parktuin centraal in het woonproject en de groene oevers van de Moervaart. Het woonproject zal beschikken over een ondergrondse parking en grote fietsenstallingen.

Naast de concrete plannen voor een eerste woonproject komt er ook schot in de zaak voor de ontwikkeling van een kmo-zone op de suikerfabrieksite. Lokale bedrijven die niet in een woonzone thuis horen, zullen daar hun gading kunnen vinden. Eigenaar van de gronden Iscal Sugar en intercommunale Interwaas bereikten een akkoord over de verkoop van de site. Interwaas zal instaan voor de ontwikkeling. De verkoop moet wel nog bekrachtigd worden via een notariële akte. “Vooraleer de gronden op de markt komen, moeten wel nog de nodige nutsvoorzieningen en wegenis worden aangelegd”, zegt burgemeester Robby De Caluwé (Open Vld). “Maar er is nu al heel wat interesse voor deze gronden”, bevestigt de burgervader.

De andere velden blijven tot nader order eigendom van Iscal Sugar. Al zijn ook daarvoor al de contouren uitgetekend via het masterplan. De verschillende bouwvelden worden verbonden door een park dat de overgang vormt van wonen naar open landschap. Er komt een mix van woningen en appartementen, winkels en horeca, handelspanden en kantoorruimte, en zelfs een kleine jachthaven.

