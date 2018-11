Ter Moere zet eeuwelinge Anna in de bloemetjes Yannick De Spiegeleir

27 november 2018

15u45 2

In woonzorgcentrum Ter Moere is het feest vandaag. Bewoonster Anna Rooms viert haar honderdste verjaardag. De kranige dame maakt nog elke dag twee wandelingen en neemt deel aan zowat alle activiteiten die het rustoord aanbiedt van turnen tot woordraadsels. “Slapen is voor oude mensen”, grapt de honderdjarige. De favoriete bezigheid van Anna is echter kaarten. Daarom ‘plakte’ het personeel haar hoofd op de traditionele speelkaart van ‘de dame’. Een mooi eerbetoon aan de honderdjarige. Anna heeft 3 kinderen, 7 kleinkinderen en 14 achterkleinkinderen. Die waren allen welkom voor het feest samen met de andere medebewoners. Tijdens haar actief beroepsleven diende ze als meid bij verschillende welgestelde families waaronder het gezin van meneer Haeck van de Moerbeekse suikerfabriek.