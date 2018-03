Suikerfabrieksite stap dichter bij realisatie 01 maart 2018

02u54 0

De Oost-Vlaamse provincieraad heeft gisteren het licht op groen gezet voor het RUP voor de ontwikkeling van de voormalige suikerfabrieksite. Na afloop van de wettelijke procedure kan het PRUP vanaf eind april 2018 effectief in werking treden en kan de realisatie eindelijk beginnen. De Provincie Oost-Vlaanderen is coördinator van het project. "Na alle participatiemomenten hebben we de ideeën en suggesties van de Moerbekenaar verwerkt in het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan of PRUP", zegt gedeputeerde Martine Verhoeve (Open Vld). "Tijdens verschillende participatiemomenten was er steeds een talrijke opkomst van geïnteresseerde Moerbekenaars die graag hun mening wilden geven", vult burgemeester Robby De Caluwé (Open VLD) aan. (YDS)