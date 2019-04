Steeds meer 50-plussers gaan als zelfstandige aan de slag: “Als gewone werknemer zou ik minder voordelen hebben” JVS

16 april 2019

20u39 0 Moerbeke-Waas Het aantal startende zelfstandigen is de voorbije tien jaar in Oost-Vlaanderen met 31,3 procent gestegen. Eén op de vijf starters is jonger dan 25. Maar nog het meest opvallend zijn de 50-plussers. Zij zijn de snelst groeiende groep starters. Marc De Winter (54) uit Moerbeke is één van hen. Hij startte op 1 februari als zelfstandige consultant. “Ik doe wat ik graag doe, op de voor mij meest gunstige manier. En ik kan hier ook na mijn pensioengerechtigde leeftijd op mijn eigen tempo mee verder.”

Het zelfstandigenstatuut wordt almaar populairder, ook in Oost-Vlaanderen. Het aantal startende zelfstandigen nam in onze provincie de voorbije 10 jaar met meer dan een derde toe. Dat blijkt uit onderzoek van HR-dienstengroep Acerta, dat een portret maakte van de ‘nieuwe’ Oost-Vlaamse zelfstandige. Ruim één op drie starters is jonger dan 30 jaar, één op vijf zelfs jonger dan 25 jaar. Toch trekken de 50-plussers de aandacht, omdat zij opmerkelijk genoeg de snelst groeiende groep starters zijn. Eén op zeven starters is nu ouder dan 50 jaar.

“Meest gunstige manier”

Marc De Winter uit Moerbeke is 54 jaar. Hij werkte tot 2012 als werknemer. Dan trok hij, als ingenieur, zeven jaar naar Bahrein in het Midden-Oosten. Anderhalve maand geleden, op 1 februari, startte hij als zelfstandige. “Ik had al een aanbod gekregen om op zelfstandige basis te beginnen. Voor mij zijn de risico’s én de investering klein. Ik hoef mijn spaargeld niet aan te spreken om te starten met mijn éénmanszaak. Het is dus geen echt grote drempel voor mij. Maar het klopt natuurlijk wel dat ik pas op mijn 54ste voor het eerst als zelfstandige aan de slag ga en dat is opvallend”, vertelt De Winter. “Voor mij is het op dit moment gewoon de meest gunstige manier om weer in België aan het werk te gaan. Bovendien zit ik op deze manier ook niet vast aan de pensioengerechtigde leeftijd. Wat ik doe, kan ik ook verder deeltijds doen, dus met een paar projecten gedurende een paar maanden per jaar. Ik heb nog een dochter die 5 jaar wordt. En mensen die arbeid leveren, worden in België als citroenen beschouwd, zo lijkt het wel. Voor mij is dit dus nog de beste manier om verder te werken. Als werknemer zou ik die voordelen niet hebben.”

“50 is niet oud”

Voor Koenraad De Lathouwer, manager Starters en Zelfstandigen bij Acerta, is de stijging bij de groep 50-plussers niet zo verwonderlijk. “Niet alleen is er het verbeterd statuut voor zelfstandigen, maar ook de tijdsgeest is veranderd. Mensen gaan niet meer uit van één lange loopbaan bij dezelfde werkgever als hoogste doel. De loopbaan is meer en meer een traject dat mensen zelf in handen nemen. De arbeidsmarkt past zich ook voortdurend aan die behoefte aan. En dan is er nog de gewijzigde kijk op leeftijd: 50 is niet oud. Je hebt op de arbeidsmarkt nog makkelijk 10 à 15 jaar een rol te spelen. Met iets nieuws starten rond je 50, is dus niet zo vreemd. Je hebt dan al ervaring opgedaan. Als het goed zit, heb je jezelf ook wat financiële ruimte bijeengespaard.”

Sectoren waar de oudste starters beter vertegenwoordigd zijn dan gemiddeld zijn de handel en de horeca. “We kennen allemaal wel iemand die zijn loopbaan heeft omgegooid en een koffiehuis, bed & breakfast of winkel is gestart. Ook in de intellectuele beroepen, zoals informatici en consultants, kom je verhoudingsgewijs meer starters tegen die er al meerdere jaren ervaring hebben opzitten. En niet bovengemiddeld, maar wel boven verwachting scoren ook de oudere starters in de bouw. Er is in die sector veel vraag naar stielmannen. Blijkbaar kiezen ervaren stielmannen er dan voor om die klussen te aanvaarden die ze aankunnen, die dichter bij huis zijn, in plaats van voor een baas te blijven werken.”