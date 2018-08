Startsein voor heropbouw wijk Maluslaan HUIZEN UIT JAREN 50 WORDEN GESLOOPT, EERSTE NIEUWE WONINGEN KLAAR EIND 2019 KRISTOF PIETERS

18 augustus 2018

02u50 0 Moerbeke-Waas De huisvestingsmaatschappij Wonen heeft gisteren het startsein gegeven voor de heropbouw van de wijk Maluslaan. De sociale woningen waren niet meer te renoveren en worden daarom gefaseerd gesloopt. Tegen eind volgend jaar moeten de eerst 23 nieuwe huizen klaar zijn.

De wijk Maluslaan, in de volksmond beter gekend als de Witte Wijk, is de oudste van huisvestingsmaatschappij Wonen. Ze dateert van 1956. "We hebben bekeken of renovatie mogelijk was. De woonkamer en keuken van deze woningen zijn naar hedendaagse normen vrij klein en de kostprijs om zo ingrijpend te verbouwen, viel duurder uit dan nieuwbouw", zegt directeur Freddy De Vilder.





Het was voor de architecten echter geen makkelijke klus om een nieuw ontwerp te tekenen, want intussen zijn een aantal woningen in de wijk in private handen gekomen en uiteraard kunnen die niet mee onder de sloophamer gaan. "We hebben daarom een architectuurwedstrijd uitgeschreven en zijn erg tevreden met het resultaat. De nieuwe woningen zullen bijzonder mooi geïntegreerd worden in de wijk. De garageboxen achteraan de wijk hebben we al afgebroken en daar komt een grote ondergrondse parking. Dat maakt het mogelijk om een grote groene ontmoetingsruimte te voorzien."





Heropbouw wijk afgerond in 2020

Een eerste reeks huizen is al gesloopt. "We hebben de bewoners, vooral oudere mensen, herhuisvest", vervolgt De Vilder. "Ze kregen de keuze om achteraf terug te keren. De meeste kozen voor een appartement en wilden sowieso liever wat kleiner wonen. Van alle mensen die hier vertrokken, wil er slechts één iemand terugkomen naar de wijk. Dit maakt dat we binnenkort heel wat jonge gezinnen op onze wachtlijst een sociale woning kunnen bezorgen. In een eerste fase bouwen we 23 woningen met één, drie en vier slaapkamers. Ook de ondergrondse parkeergarage zal in deze fase worden gerealiseerd. De aannemer kreeg 470 kalenderdagen. De oplevering is dus voorzien eind november 2019."





In een tweede fase zullen er nog eens negentien woningen opgetrokken worden. Eind 2020 moet de heropbouw van de Witte Wijk volledig afgerond zijn. Minder lang wachten is het op nieuwe appartementen in de Statiestraat. Die worden eind september opgeleverd. "De werf lag bijna twee jaar stil door het faillissement van de hoofdaannemer", legt De Vilder uit. "Het wachten is nu allemaal achter de rug." Moerbeke-Waas kreeg de verplichting om tegen 2025 in totaal 216 sociale huurwoningen aan te bieden. "We zitten nu op 215, maar met de flats in de Statiestraat zullen we onze doelstellingen dus nu al ruimschoots halen", zegt burgemeester Robby De Caluwé (Open Vld) tevreden. "Dit betekent trouwens niet dat we dan op onze lauweren gaan rusten. Met de huisvestingsmaatschappij willen we ook volop inzetten op 'meegroeiwoningen' die ook aangepast zijn als mensen minder mobiel worden op hun oude dag."