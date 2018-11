Sporting trakteert Moerbekenaren op gratis wedstrijd Yannick De Spiegeleir

18 november 2018

14u42 1 Moerbeke-Waas Sporting Lokeren trakteert en nodigt tweehonderd inwoners van Moerbeke uit om van de unieke voetbalsfeer te komen genieten tijdens de wedstrijd Sporting Lokeren–Sint-Truiden op zaterdag 15 december om 20 uur.

Deze dag, in volle kerstsfeer, gaat de club voor een vol stadion en daar willen ze voetballiefhebbers uit de gemeente graag bij betrekken. Sporting Lokeren stelt daarom tweehonderd tickets ter beschikking voor inwoners uit Moerbeke. Alleen inwoners uit Moerbeke kunnen inschrijven, tot 5 december om middernacht, via een formulier op de gemeentelijke website moerbeke.be. Tickets worden na 8 december via mail bezorgd.

Wie interesse heeft in een gratis ticket, vult dit formulier in. De informatie is nodig voor de veiligheidsdiensten en om het toegangsticket via e-mail te bezorgen.