Schoolvervoer wordt goedkoper 13 juli 2018

02u27 0

De gemeente organiseert het busvervoer voor zowel de gemeentelijke basisschool als voor de vrije scholen op haar grondgebied. "Hoewel we enkel verplicht zijn om tussen te komen in het schoolvervoer, doen we dat ook al jaren voor schooluitstappen en de verplaatsingen naar de zwemlessen. Tot voor kort betaalden de vrije scholen voor schooluitstappen een vast bedrag bovenop de kost van 1 euro per leerling. Dit vast bedrag wordt nu afgeschaft waardoor de kosten voor de leerlingen van de vrije scholen dezelfde zijn als voor de gemeentelijke basisschool", licht burgemeester Robby De Caluwé de beslissing toe. Uitstappen naar het zwembad zullen voortaan zelfs helemaal gratis zijn voor alle leerlingen in Moerbeke. Voor het gebruik van de schoolbus buiten het leerlingenvervoer zal aan de GBS De Vlinderdreef en andere scholen en netten 1 euro per leerling worden aangerekend. (PKM)