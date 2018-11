Rani introduceert boekenruilkast op parking Easy Caddy Yannick De Spiegeleir

09 november 2018

Moerbeekse boekenwurmen hebben er een trekpleister bij in hun gemeente. Op de parking van supermarkt Easy Caddy werd deze week een boekenruilkast in gebruik genomen. Rani Mendonck is het gezicht achter het initiatief. “Ik ben zelf een fervent lezer en heb altijd een doos met boeken in mijn auto staan. Als ik onderweg een boekenruilkast tegenkom, ga ik altijd uit nieuwsgierigheid een kijkje nemen. Zo wist ik mijn collectie al uit te breiden met twee gesigneerde boeken: Heksengriep van Rob Baetens en De Halloweenheksen van Patrick Lagrou.”

Rani polste eerst bij burgemeester Robby De Caluwé (Open Vld) of de installatie van een boekenruilkast in de gemeente mogelijk was en kwam daarna terecht bij de zaakvoerders van Easy Caddy. “Omdat de boekenruilkast op privéterrein hangt, was er niet eerst een goedkeuring nodig van het gemeentebestuur. De eigenares bleek zelf een leesfanaat en was gewonnen voor het idee”, lacht Rani.

Het principe van de boekenruilkast is eenvoudig. Je mag een boek meenemen als je er zelf één in de plaats legt. Wie het initiatief op de voet wil volgen kan ook terecht op de Facebookpagina Boeken(ruil)kast Moerbeke-Waas.