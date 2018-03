Propere Pioniers houden zwerfvuilactie 15 maart 2018

In Moerbeke bindt dit weekend een team van vrijwilligers gezamenlijk de strijd aan met zwerfvuil tijdens de 'Nationale Lenteschoonmaak'. "Onze gemeente telt intussen 25 Propere Pioniers. Samen met afvalintercommunale IDM en de technische dienst staan ze in voor de netheid in onze gemeente. Het zijn vrijwilligers die zich storen aan zwerfvuil en regelmatig hun buurt proper houden. Dit weekend trekken ze erop uit en de jeugd van het Rode Kruis helpt hen mee en de week nadien werken de scouts de overgebleven delen af", verduidelijkt burgemeester Robby De Caluwé (Open Vld). "De opruimacties zijn geen overbodige luxe en geven een signaal aan de vervuilers, maar ze vormen slechts een klein onderdeel van het zwerfvuilbeleid dat IDM en Moerbeke voeren. Zo werden er in 2017 48 meldingen van sluikstort opgevolgd en bij identificatie gesanctioneerd." (YDS)