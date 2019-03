Politie zoekt getuigen: bewusteloze Belgische vrouw (45) op straat gevonden in Nederlandse Koewacht Kristof Pieters

17 maart 2019

13u32 0 Moerbeke-Waas In de nacht van vrijdag op zaterdag is in de Repelstraat in het Nederlandse Koewacht een 45-jarige Belgische vrouw bewusteloos op straat aangetroffen. De politie doet een oproep naar getuigen want het is nog onduidelijk wat er precies gebeurd is.

Omstreeks 3.10 uur kwam bij de meldkamer van de Nederlandse politie het bericht binnen dat in de Repelstraat een persoon roerloos op straat lag. De opgeroepen agenten vonden een vrouw, liggend op haar buik, midden op de straat. Om haar heen lagen verschillende tassen en liep een grote witte hond. De vrouw werd met spoed overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis in Gent. Voor haar hond is intussen een goed onderkomen gezocht.

De politie zit nog met heel wat onbeantwoorde vragen over dit incident. Dat gebeurde in Koewacht, een grensdorp dat verdeeld is tussen Moerbeke, Stekene en Terneuzen. Vermoedelijk heeft de vrouw samen met haar hond vanaf vrijdagavond 23.30 uur in de omgeving van de Repelstraat rondgelopen. Opvallend detail is dat de vrouw veel tassen bij zich had. Wie haar tussen vrijdagavond 23.30 uur en zaterdag 3.10 uur zien lopen heeft of getuige was van het moment dat zij op straat terecht is gekomen, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.

