Politie neemt intrek in 'schitterend gebrek' 29 mei 2018

Vanaf maandag 4 juni opent de politiezone Puyenbroeck een nieuw politiekantoor op Peene, op de grens van Moerbeke en Wachtebeke. Zowel wijkteam Wachtebeke als Moerbeke zal er zijn uitvalsbasis hebben. De nieuwe wijkpost wordt ondergebracht in de panden van het vroegere restaurant 'Het Schitterend gebrek'. Dat de nieuwe post gelegen is op de gemeentegrens van Moerbeke en Wachtebeke is uiteraard geen toeval. "De ligging is een enorme troef. Zowel voor onze eigen wijkmensen, maar ook voor de inwoners die voortaan een centraal aanpreekpunt hebben in het centrum van de zone." Het nieuwe politiekantoor is alle dagen van de week geopend. Op dinsdag, woensdag en vrijdag in de voormiddag van 9 tot 12 uur. Op maandag en donderdag van 14 tot 17 uur. In het weekend is het kantoor gesloten. Het nieuwe kantoor heeft ook een nieuw nummer: 09/310.28.00. De oude nummers worden automatisch doorgeschakeld. (KVZ)