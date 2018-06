Politie haalt verwaarloosde ezels weg 15 juni 2018

De politie van de zone Puyenbroeck heeft gisteren twee verwaarloosde ezels weggehaald uit een schuur aan de Turfmeersen in Moerbeke. De dieren stonden in hun eigen uitwerpselen en hadden ernstige verwondingen. Er werd meteen een dierenarts bijgehaald. De dieren werden opgehaald en overgebracht naar het opvancentrum 'The Old Horse Lodge'. De politie onderzoekt de zaak verder in overleg met de Federale Overheidsdienst Dierenwelzijn. (PKM)