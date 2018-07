Pierre De Bock peter van Open Vld-lijst 06 juli 2018

In Moerbeke-Waas heeft 96% van de leden van Open Vld de ontwerpkandidatenlijst goedgekeurd. Drie mandatarissen zullen niet meer aan de verkiezingen deelnemen, onder wie eerste schepen Pierre De Bock. Hij zetelde 30 jaar in de gemeenteraad, waarvan twaalf jaar als schepen. "Pierre gaf aan dat hij onze lijst wil steunen, samen met Marc Fruytier en Greta Thierens, die ook afscheid nemen van de politiek", zegt burgemeester en lijsttrekker Robby De Caluwé. "We zullen hun ervaring zeker gebruiken. We wilden dit symboliseren door één van hen te vragen om peter van onze lijst te worden en Pierre De Bock zag dit direct zitten." (PKM)