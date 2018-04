Picknick bij erfgoedruïne is succes HISTORISCHE BOUDELOSITE OMGEVORMD TOT ONTMOETINGSPLEK YANNICK DE SPIEGELEIR

23 april 2018

04u32 0 Moerbeke-Waas Aan de Heirweg heeft de gemeente Moerbeke zaterdag een nieuwe pleisterplek ingehuldigd ter hoogte van een ruïne die in het verleden toebehoorde aan de Abdij van Boudelo. "De erfgoedwaarde is de troef van deze site", zegt schepen Marc Fruytier.

Het is ruim 800 jaar geleden dat benediktijnermonnik Boudewijn Van Boekel samen met een paar volgelingen de Abdij van Boudelo stichtte in Klein-Sinaai. Van het mythische gebouw blijven er enkel ondergrondse resten over, maar in Moerbeke kan je ter hoogte van de Heirweg en de Oostvaart wel nog een ruïne waarnemen die ooit behoorde tot de vermaarde abdij. Vermoedelijk ging het om een tolhuis en aanlegkade voor kleine schepen. "De ontginning van veen- en turfgronden was één van de voornaamste economische activiteiten in Moerbeke tijdens de middeleeuwen. De geestelijken pasten in die tijd hun eigen versie toe van 'schipper mag ik overvaren'", zegt Tony De Wilde van het genootschap van Boudelo met een kwinkslag.





Toegankelijker

Na jaren van verval besliste de CultuurAdviesraad onder impuls van schepen van Cultuur Marc Fruytier (Open Vld) om de site op te waarderen. De input vanuit onder meer de buurt, heemkring Ercus en het genootschap Boudelo werd door landschapsarchitect Geert De Mol omgezet naar een totaalplan. "Een eerste belangrijke doelstelling was de erfgoedwaarde van de site zoveel mogelijk in de verf zetten. Toegankelijkheid was daarbij een belangrijk aandachtspunt. Met een nieuwe brug ter hoogte van de kasseiweg kunnen fietsers veilig stoppen voor een bezoek aan de site. Dat de site ook langs verschillende fietsroutes ligt, is mooi meegenomen. Vanop de nieuwe brug heb je meteen ook een zicht op de onderste gewelven van de ruïne die momenteel nog overgroeid zijn. Het toekomstige bestuur zal moeten onderzoeken of de begroeiing kan verwijderd worden na een stabiliteitsstudie. Omwille van de huidige staat hebben we een afspanning geplaatst rond de ruïne", zegt Fruytier.





Onderaardse gang

Ook voor de Moerbeekse jeugd en de buurtbewoners is de nieuwe pleisterplek een aanwinst. "Het tweede luik van de herwaardering bestaat uit elementen van spel en ontspanning. Er zijn zitstammen en buizen geplaatst,er is een pluktuin aangelegd en je kan ook meer te weten komen over de mythe van de onderaardse gang tussen dit 'Hof van Koudenborm' en de 'Abdij van Boudelo. Die is overigens nooit bewezen", weet Fruytier. Buurtbewoonster Sara en haar zoontje Sven zijn alvast in de wolken met de nieuwe ontmoetingsplek. "Dit is écht een aanwinst voor de buurt. We gaan hier af en toe zeker eens komen picknicken", klinkt het. Wie nog meer wil weten over de site kan surfen naar www.boudelo.moerbeke.be.