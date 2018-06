Petitie tegen beheer Turfmeersen 26 juni 2018

Enkele jagers hebben een petitie opgestart tegen het beheer van de Turfmeersen door Natuurpunt. Vorige week werden enkele zwaar verwaarloosde ezels weggehaald die instonden voor de begrazing van een deel van het natuurgebied. Eén ezel moest nadien worden ingeslapen.





Jagers/beheerders Nico Deryckere, Bram Jonckheere en Kristof Vandewoestijne hebben minister van Dierenwelzijn Ben Weyts, de vertegenwoordigers van alle Vlaamse politieke partijen én de partners van Natuurpunt, een open brief gestuurd om te wijzen op wat zij wantoestanden noemen op gebied van natuur- en biotoopbeheer bij Natuurpunt. "Drie 'gevallen' die ons ook zeer zwaar op de maag liggen zijn de massale jaarlijkse ganzenvergassingen, het blijven ontkennen van het vossenprobleem en het subsidiebeheer in plaats van biotoopbeheer", klinkt het boos. In september willen de jagers de petitie overhandigen. (PKM)