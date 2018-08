Perfect gezond, maar geen verzekering DIABETESPATIËNT KELLY (42) STUURT OPEN BRIEF NAAR MINISTER KRISTOF PIETERS

21 augustus 2018

02u45 0 Moerbeke-Waas Kelly De Caluwé (42) vraagt in een open brief aan minister Kris Peeters om discriminatie aan te pakken bij de verzekeringssector. Sinds begin deze maand is Kelly zelfstandige en wilde ze een verzekering afsluiten. Dat wordt haar geweigerd omdat ze diabetespatiënt is, ook al is ze perfect gezond.

Mensen met een chronische aandoening worden nog vaak gediscrimineerd als ze een verzekering willen afsluiten. Een 26-jarige diabetespatiënt getuigde hierover eerdere deze maand in Terzake. De jonge vrouw had een huis gekocht, maar moest vijftig procent meer ophoesten voor haar schuldsaldoverzekering, enkel en alleen omdat ze diabetes heeft.





Brandend huis

Kelly De Caluwé (42) vindt dan weer geen enkele verzekeringsmaatschappij die voor haar een verzekering voor 'gewaarborgd inkomen' wil afsluiten. "Voor de verzekeringsmaatschappijen ben ik een brandend huis. En dat kan je niet verzekeren", vat ze de reactie van de verzekeringsmaatschappijen samen. "Sinds 1 augustus ben ik zelfstandige. Omdat het vangnet voor zelfstandigen in het geval van arbeidsongeschiktheid wel zéér beperkt is, wil ik graag een verzekering 'gewaarborgd inkomen' afsluiten. Ik ben zelfs bereid hier wat voor te betalen. Ik heb echter sinds bijna 30 jaar diabetes type 1 en daardoor lijkt het onmogelijk om zo'n verzekering te bekomen. Ik probeer al sinds vier maanden tevergeefs een verzekeraar te vinden die me wil accepteren."





Medische controle

Nochtans is Kelly in perfecte gezondheid. "Mijn diabeteswaarde zit ver onder de norm en ik onderga jaarlijks grondige onderzoeken aan de ogen, hart, zenuwstelsel, nieren,... Het wordt allemaal gecontroleerd. En na 30 jaar diabetes krijg ik nog steeds elk jaar de bevestiging dat ik in perfecte gezondheid verkeer, zonder de minste complicatie. Volgens mijn arts kan je aan mijn resultaten niet zien dat ik diabetes heb. Mocht ik mijn diabetes dus gewoon verzwijgen aan de verzekeringsmaatschappijen, zouden ze het zelfs bij een grondige medische controle niet eens merken. Als ik dan hoor dat rokers zonder problemen wel een verzekering 'gewaarborgd inkomen' kunnen krijgen, en dit zelfs zonder bijkomende premie te betalen, dan sta ik perplex. Dat is regelrechte discriminatie. Het totale aantal ziektedagen op mijn 20-jarige professionele carrière zijn wellicht op twee handen te tellen."





In een open brief aan minister van Consumentenzaken Kris Peeters doet de vrouw een oproep om tegen deze discriminatie iets te ondernemen. De minister belooft in september met de verzekeringssector rond de tafel te zitten over de manier waarop mensen met chronische aandoeningen worden behandeld. Peeters wijst er verder nog op dat er nu al een wettelijk kader is, voor patiënten met een chronische aandoening. Als een hogere premie van 75 procent wordt aangerekend, kan men een onderzoek aanvragen en mogelijk zelfs een financiële tussenkomst.