Open Vld wil plan tegen eenzaamheid 17 augustus 2018

Open Vld Moerbeke wil de volgende legislatuur een plan tegen eenzaamheid.





Het is onder andere huidig gemeenteraadslid Greta Thierens, die geen kandidaat meer is voor de komende gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober, die daarop heeft aangedrongen. "Eenzaamheid is een groot sociaal probleem", legt ze uit. " Iedereen is geschokt als ergens in ons land iemand thuis wordt gevonden nadat hij of zij al twee weken overleden is. En toch gebeurt het steeds opnieuw. Bij eenzaamheid wordt in eerste instantie aan ouderen gedacht, maar het is een probleem dat we in alle leeftijdscategorieën terugvinden."





De kandidaten voor Open Vld ondertekenden samen met Greta een engagementsverklaring om zo'n plan uit te werken. Het Sociaal Huis moet voor een gecoördineerde opvolging en aanpak zorgen.





"Ze zullen dat samen met vrijwilligers doen, maar het zal de verantwoordelijkheid van de hele bevolking zijn om dergelijke situaties te signaleren", vult burgemeester Robby De Caluwé aan.





De liberale partij wil ook extra aandacht besteden aan een betere buurtwerking in de Kruisstraat, Pereboom en Koewacht. De risico's op eenzaamheid zijn in de buitenwijken immers groter door een gebrek aan openbaar vervoer naar het centrum van de gemeente.





