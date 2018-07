Open Vld wil bibliotheek behouden 27 juli 2018

De kandidaten van Open Vld Moerbeke hebben allemaal het bibliotheekcharter ondertekend waarmee ze zich engageren om ook volgende legislatuur de bibliotheek in de gemeente te behouden. Tot eind 2015 was elke gemeente verplicht om een bibliotheek te hebben. Door een nieuwe regeling zijn gemeenten echter sinds 2016 vrij om te beslissen waar ze hun middelen willen op inzetten en is een bibliotheek niet langer een verplichting. "Of er gemeenten effectief hun bibliotheekwerking zullen stopzetten, weten we niet maar wij willen alvast een duidelijk signaal geven dat we voor het voortbestaan van een bibliotheek in de gemeente pleiten", zegt burgemeester Robby De Caluwé. Schepen Marc Fruytier, momenteel bevoegd voor de bibliotheek, zal de komende gemeenteraadsverkiezingen niet meer deelnemen, maar is wel verheugd met het initiatief. "De bibliotheek maakt mensen immers weerbaar in hun strijd tegen sociale ongelijkheid, discriminatie, onwetendheid en armoede. De taak van een bibliotheek zal de komende jaren wellicht veranderen en in Moerbeke moeten we zeker mee op deze kar van innovatie springen. Waarschijnlijk zal dit minder een plaats worden waar men boeken gaat lenen, wel meer een plaats waar men informatie kan vinden waarvan men zeker weet dat ze juist en objectief is." (PKM)