Nieuwe verkaveling in Spelonckvaart 11 juli 2018

De firma DEPA BVBA heeft een aanvraag ingediend voor het bouwen van acht woningen ter hoogte van de Spelonckvaart.





De gemeenteraad heeft het ontwerp voor de wegenaanleg en de riolering goedgekeurd. De CD&V-fractie vroeg naar aanleiding van dit dossier de dringende herstelling van een aantal voetpaden. Volgens burgemeester Robby De Caluwé (Open Vld) is daar een plan voor opgesteld. "We pakken dit gefaseerd aan, want we hebben niet het budget om alle voetpaden tegelijk aan te pakken. Een studiebureau kreeg de opdracht om het dossier voor vernieuwing van de voetpaden in de Hospicestraat op te starten. Bij de start van de nieuwe legislatuur volgen nog andere straten. In totaal is er voor 700.000 euro voorzien voor renovatie van voetpaden de komende jaren." Naast de Hospicestraat plant het gemeentebestuur de komende jaren nog de vernieuwing van de voetpaden in onder andere de bomenwijk en in de bloemenwijk. Na het bouwverlof zal ook worden gestart met het vernieuwen van de asfaltlaag in de Opperstraat, Melkerijstraat, Terwestvaart, Collemansbrug, Dorpvaart, Moerhofstraat, Spelonckvaart en Korte Damstraat. (PKM)