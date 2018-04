Nieuw plein krijgt benaming Zwaaikom 06 april 2018

02u36 0

Het plein aan de nieuwe school Vlinderdreef krijgt de benaming 'Zwaaikom'. Op de gemeenteraad pleitte de sp.a-Groen-fractie om het plein een huisnummer te geven in de bestaande Hospicestraat omdat de naam 'Zwaaikom' refereert aan de voormalige suikerfabriek in Moerbeke. Het kartel vindt dat die naam beter kan behouden worden voor de voormalige locatie van de suikerfabriek. "Wij stellen daarom voor om het plein geen aparte naam te geven", klinkt het. Burgemeester Robby De Caluwé (Open Vld) is echter een andere mening toegedaan. "We kregen recent nog een opmerking van de brandweer over de vindbaarheid van een aantal huisnummers op Koewacht, waar er ook huisnummers tussen andere nummers zijn gevoegd. Ik ga dus geen nieuwe gelijkaardige situatie creëren in de Hospicestraat. De reden waarom we toch Zwaaikom steunen, is ingegeven vanuit het feit dat er binnen de school heel wat verwijzingen zijn naar het verleden van Moerbeke."





(YDS)