Negatief advies voor windmolenpark langs expresweg E34 13 maart 2018

Het schepencollege van Stekene brengt een negatief advies uit voor de bouw van zes windmolens langs de expresweg E34. Volgens schepen van leefmilieu Pieter De Witte (GeBe) is er geen draagvlak bij de buurtbewoners die vrezen voor de slagschaduw en geluidsoverlast. Bovendien verblijft de bedreigde mopsvleermuis in het gebied waar de windmolens zouden komen. Het actiecomité Windstil Stekene verzamelde ook heel wat bezwaren. In totaal dienden er 140 buurtbewoners een bezwaarschrift in. Stekene kan wel enkel advies uitbrengen voor de vier windmolens op zijn grondgebied. Buurgemeente Moerbeke adviseert positief voor de twee windmolens die daar gepland zijn. Er worden wel voorwaarden opgelegd. Zo moeten de windmolens stilgelegd worden indien er slagschaduw zou zijn. (PKM)