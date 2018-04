Natuurpunt gekant tegen windmolens 18 april 2018

02u52 0

Niet alleen buurtbewoners maar ook Natuurpunt Waasland heeft een bezwaarschrift ingediend tegen de bouw van windmolens langsheen de E34 tussen Moerbeke en Stekene. Wase Wind en Engie willen er het Windmolenpark Baggaart realiseren. Er worden in totaal 6 windmolens gepland. De eerste 3 staan in de directe omgeving van bosgebied, één ervan staat zelfs in het Wullebos. Natuurpunt diende bezwaar in tegen de 3 meest westelijke van de 6 windmolens omdat die in het leefgebied komen van de Mopsvleermuis, één van de sterkst bedreigde vleermuissoorten in Europa. De Mopsvleermuis werd slechts recent herontdekt in Vlaanderen. Uitgebreid onderzoek toonde aan dat er slechts vijf voortplantingslocaties zijn, waaronder één kolonie in het Wullebos. In Vlaanderen is het Waasland voor zover gekend momenteel de enige regio waar de Mopsvleermuis nog aanwezig is. (PKM)