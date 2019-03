Moerbekenaar Rudy Wuytack schenkt kunstwerk aan gemeente Yannick De Spiegeleir

25 maart 2019

20u57 0 Moerbeke-Waas Moerbeeks kunstschilder en pentekenaar Rudy Wuytack schonk een pentekening van het oude gemeentehuis aan de gemeente. In aanwezigheid van een afvaardiging van het gemeentebestuur werd het kunstwerk officieel ingehuldigd. Het kreeg een prominente plek in de hal van het gemeentehuis, net aan de ingang van de raadzaal.

Rudy nam deel aan meerdere wedstrijden en tentoonstellingen. Hoewel hij nog maar twee jaar actief is als tekenaar en schilder, is dat dus een mooi resultaat alvast. Eén van zijn schilderijen is momenteel te bekijken in het museum Sterckshof in Antwerpen.