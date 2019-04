Moerbekenaar achter ‘bamboefiets’ in running voor Student-Ondernemer van het jaar Tibbe Verschaffel (23) genomineerd voor Gentrepreneur Awards Sam Ooghe

03 april 2019

18u11 0 Moerbeke-Waas Een geboren ondernemer met een hart voor de planeet: dát is Tibbe Verschaffel (23), een jonge leeuw uit Moerbeke-Waas. Met zijn zelfgemaakte, hippe bamboefietsen trok hij al door Amerika, en zijn zomerbar The Village is een onverdeeld succes. Nu kan Verschaffel Gentrepreneur Student-Ondernemer van het jaar worden. “Winnen? Dat is een droom.”

Verschaffel is áltijd een ondernemer geweest. Op zijn veertiende al haalde hij weggegooide kerstbomen op, plantte hij ze in de tuin, om ze een jaar later weer door te verkopen. Twee jaar later richtte hij de sportclub ‘Kettei’ op. “Ik wou graag kickboks beoefenen, maar kon dat nergens in de buurt doen en was te jong om met de auto te rijden”, zegt Verschaffel. Dus richtte hij als 16-jarige knaap dan maar zijn éigen club op. “Zeer impulsief en tegen de wil in van mijn lieve ouders (lacht). Het werd een recreatieve kickboksclub met de focus op kracht en conditie. Vandaag zijn we met een zeventigtal leden en vier trainers.”

Dat Verschaffel nog van zich zou laten horen, stond in de sterren geschreven. Hij was al een tijdje bezig met versleten fietsen op te knappen, maar het verschil maakte hij met zijn merk ‘The Ecobike’: zelfontworpen fietsen, bijna volledig gemaakt van bamboe. Ecologisch, hip én stevig, aldus Verschaffel, en misschien wel de eerste CO2-neutrale fiets ooit. Vorig jaar won hij met zijn project de ondernemerswedstrijd ‘DO! Goes USA’ en kon hij zijn fietsen twee weken lang voorstellen in de Verenigde Staten. Zijn bedrijfje ‘Planet B’ telt intussen vijf medewerkers, en staat dit jaar ook in voor de organisatie van de ecologische zomerbar The Village in Moerbeke-Waas. Vorig jaar organiseerde Verschaffel de pop-up zelf, nu krijgt hij de hulp van zijn collega’s. En de grote ‘dome’ of tent in The Village? Die is natuurlijk gemaakt van bamboe. Want bamboe, de specialiteit van Verschaffel, is volgens hem “het nieuwe, groene duurzame staal.”

Student-Ondernemer van het jaar

Dit jaar werd Verschaffel met Planet B genomineerd voor de Gentrepreneur Awards, waar hij Student-Ondernemer van het jaar kan worden. “Die nominatie betekent zeer veel voor mij”, aldus Verschaffel. “Ik zou enorm graag winnen, het is al langer mijn droom. Mocht ik winnen, dan zou ik nog veel meer mensen kunnen enthousiasmeren en aanmoedigen om zélf te ondernemen. De ervaring die ik opgedaan heb, wil ik maar al te graag delen, zeker met mensen die dezelfde passie als ik hebben.”

En wat met Planet B? Momenteel ligt de focus van het bedrijfje vooral op The Village deze zomer, en het ontwerpen en verkopen van de bamboefiets. “Maar dat is slechts het begin”, belooft Verschaffel. “We hebben nog heel wat in petto. ‘There is no Planet B’: vandaar onze naam. We willen tonen dat het anders kan, niet door te roepen, maar door te doen. We willen onze eigen Belgische economie steunen en elke stap afwegen, met respect voor duurzaamheid en ecologie. Dat is de toekomst: een circulaire economie.”

Meer info over Planet B en de ‘Ecobikes’ vindt u hier. Stemmen voor Tibbe en Planet B kan op deze pagina.