Moerbeke geeft startschot als gastgemeente voor ‘Land van Reynaert’ Yannick De Spiegeleir

27 maart 2019

15u04 0 Moerbeke-Waas De gemeente Moerbeke is sinds kort voorzitter van het ‘Land van Reynaert’. Het hele jaar door zullen activiteiten georganiseerd worden in het kader van het middeleeuws epos.

Schepen Marie Claire Van Nieuwenhuyse (Open Vld) uit Lochristi droeg het voorzitterschap van het intergemeentelijk samenwerkingsverband over aan Moerbeeks schepen Stijn Deschepper (Open Vld). “Er worden dit jaar heel wat activiteiten georganiseerd in Moerbeke in het teken van Reynaert. Zoals een workshop toneel, een buitenspeeldag in het teken van Reynaert, creakamp in juli en een projectmaand in alle Moerbeekse scholen”, klinkt het. In 2020 draagt Moerbeke het voorzitterschap over aan Sint-Gillis-Waas.