Marc Cossaer trekt N-VA-lijst 15 maart 2018

N-VA Moerbeke heeft als eerste partij haar lijst voor de verkiezingen van 14 oktober bekendgemaakt. Voorzitter Marc Cossaer werd aangeduid als lijsttrekker. Cossaer woont al 30 jaar in Moerbeke en verdiende eerder al zijn sporen in de lokale politiek in zijn vorige woonplaats Mortsel waar hij actief was als OCMW-raadslid. Op de tweede plaats prijkt Franka Verhey, gevolgd door ondervoorzitter Tom Hillaert, bestuurslid en webbeheerder Giovanni Ferrari en secretaris Tom Scheepmans. Rita Voet, Chris Poppe, Kathleen Cardon bezetten de volgende plaatsen samen met enkele nieuwkomers. Roos Olckers is medelijstduwer, en gemeenteraadslid Arnold Willem is de lijstduwer. "Na de voorstelling van de kandidaten, keurde de algemene ledenvergadering de lijst unaniem goed in aanwezigheid van Rudy Lootens, vertegenwoordiger van het arrondissementsbestuur Gent-Eeklo." (YDS)