Malter pakt uit met springkastelenpark OPBRENGST MOET PROCEDURESLAG VOOR BEHOUD TERREIN FINANCIEREN KRISTOF PIETERS

17 juli 2018

02u36 0 Moerbeke-Waas Circus Malter houdt deze zomer elke dag een mini-pretpark met 17 springkastelen op zijn eigen terreinen in de Ledestraat. Dit brengt ook wat geld in het laatje voor de procedureslag die het circus voert om zijn terrein te kunnen behouden.

Het legendarische Circus Malter heeft er enkele moeilijke jaren opzitten. Jean Gebruers en Rose-Marie begonnen in 1971 met het circus, maar vier jaar geleden kwam er een dubbele klap met het overlijden van Jean en het faillissement van het circus. Zoon Patrick en dochter Tamara Gebruers namen het circus over, maar in een meer bescheiden vorm. De tenten en het materiaal worden regelmatig verhuurd voor festiviteiten. Dit jaar volgde een nieuwe tegenslag. De rechtbank oordeelde dat de milieuvergunning voor het circusterrein onwettig was in landbouwgebied en legde een dwangsom op om de site aan de Ledestraat tegen het eind van het jaar te ontruimen. De familie Gebruers heeft intussen beroep aangetekend tegen het vonnis van de rechtbank. Hierdoor is er uitstel verkregen en kunnen de 74 woon- en circuswagens blijven staan.





Met een nieuw initiatief toont Patrick Gebruers zich vastberaden om te blijven vechten voor de thuisbasis in Moerbeke. Onder de naam 'Jack & James Jump Circus' kan het grote publiek er elke dag terecht voor een springkastelendorp. "De voorbije drie jaar kwamen we niet meer aan toeren toe met ons circus en dus waren er ook geen inkomsten", legt Patrick uit. "Bij het opruimen van de stelplaats heb ik een schat aan materiaal ontdekt. De voorbije dertig jaar had het circus bijvoorbeeld heel wat springkastelen aangekocht. Die werden vroeger gebruikt om kinderen voor of na een voorstelling te animeren. Ik vond het bijzonder jammer dat er niks mee gedaan werd en kwam zo op het idee om ze allemaal op te stellen op ons eigen terrein in de Ledestraat. Ik heb meteen ook de circustenten rechtgetrokken zodat kinderen ook in de schaduw speelplezier hebben."





Het speelparadijs kent intussen veel succes. Patrick richtte ook een openluchtcafetaria waar je terecht kan voor een drankje of snack. "Er zijn al verschillende verjaardagsfeestjes gehouden. De kinderen amuseren zich geweldig en de toegangsprijs is met 5 euro heel democratisch gehouden. Volwassenen mogen trouwens gratis binnen."





Voorlopig geen circusshow

Patrick koos de naam 'Jack & James' voor het speelparadijs. "Ik wou mensen niet in verwarring brengen met de naam 'Malter' omdat men dan misschien een circus verwacht. We hebben nu niet de middelen om artiesten aan te trekken. In de herfstvakantie plannen we wel een nieuwe show, maar intussen is dit 'jump circus' dus wel een leuk alternatief. Het is misschien wat atypisch voor een circus om de tenten op de eigen stelplaats op te stellen, maar eigenlijk is dit terrein hiervoor ideaal. We storen hier niemand, er is veel ruimte en eigenlijk vinden we het zelf best aangenaam om niet continu te moeten rondtrekken. Nu nog de rechter overtuigen dat dit circusterrein niet mag verdwijnen", aldus Patrick.





Jack & James is nog de hele zomer elke dag open van 11 tot 18 uur en van 1 september tot de herfstvakantie op woensdagmiddag, zaterdag en zondag. Meer info: 0496/44.39.60