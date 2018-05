Lezing spionage 16 mei 2018

De heemkundige kring Ercus organiseert nu vrijdag een lezing over het spionagegebeuren in de grensgemeenten tijdens de Eerste Wereldoorlog. Vrijdag is het exact 100 jaar geleden dat de gebroeders Verschraegen in Gent gefusilleerd werden wegens hun medewerking aan een lokaal spionagenetwerk. De lezing zal verzorgd worden door de Lokerse stadsgids Rudi De Clercq. De Clercq zal diezelfde avond ook zijn boek 'Spioneren voor de War Office tijdens WO I' voorstellen. Het evenement start om 19.30 in de Heilig Hartkerk in de Kruisstraat. De toegang is gratis. (YDS)