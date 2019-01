Leesgroep vertoont Europese films in bibliotheek Yannick De Spiegeleir

30 januari 2019

De leesgroep van de Bibliotheek Moerbeke toont in het voorjaar vier Europese films met een sociaal thema: familie, werkloosheid,migratie. De eerste film in de reeks is de Italiaanse prent ‘Il Piu bel Giorno della mia vita’ op dinsdag 19 februari om 20 uur. Kaarten kosten 2 euro. Reserveren is mogelijk via bib@moerbeke.be.