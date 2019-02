Leerlingen GBS De Vlinderdreef marcheren door dorp voor klimaat: “Elke vrijdag met fiets naar school” Yannick De Spiegeleir

15 februari 2019

15u49 0 Moerbeke-Waas De Brusselse klimaatmarsen van ‘Youth for Climate’ kregen deze namiddag een verlengstuk in Moerbeke. 300 leerlingen van GBS De Vlinderdreef wandelden van de schoolpoort naar het gemeentehuis om bij het bestuur aan te dringen op een klimaatvriendelijk beleid. “Onze toekomstige sporthal zal volledig energieneutraal zijn”, belooft schepen Koen Mertens (Open Vld).

‘Veel blabla, weinig boom’, ‘Red een klimaat en doe een goede daad’ of ‘Minder CO2, meer zonne-energie’. De boodschap van de leerlingen van gemeentelijke basisschool De Vlinderdreef klonk klaar en duidelijk toen ze vrijdagnamiddag door het centrum van het dorp trokken. Ook de Moerbeekse jeugd is vragende partij voor een doortastend klimaatbeleid.

“We vonden de Dikke Truiendag van deze week een mooie aanleiding voor het organiseren van deze klimaatmars”, zegt leerkracht Jeffrey De Bruyne. “Als gezamenlijk actiepunt roepen we op aan ouders en kinderen om op vrijdag massaal te voet of met de fiets naar school te komen. Deze ochtend gaven al zeker 160 leerlingen daar gehoor aan.”

Aangekomen aan het gemeentehuis gaven de jongeren enkele voorbeelden hoe ze zelf hun duit in het zakje proberen doen. “Thuis en op school drinken we kraantjeswater in plaats van flessenwater. Afval gooien we in de vuilnisbak en als we zwerfvuil zien onderweg ruimen we het op”, klinkt het. “De klimaat- en milieumars is vooral bedoeld om de vooropgestelde acties in de klassen te onderstrepen en aan te moedigen", verduidelijkt De Bruyne.

Schepen Koen Mertens, bevoegd voor het klimaatbeleid van Moerbeke, was een aandachtige toehoorder bij de aankomst van de leerlingen aan het gemeentehuis. “Als bestuur geven we graag gevolg aan hun oproep. De toekomstige sporthal zal zelfvoorzienend zijn op vlak van energie en ook de nieuwe verlichting in de gemeente is duurzaam", stipt hij aan.