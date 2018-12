Laatste buurtwinkel in Moerbeke sluit na 66 jaar de deuren Jeroen Desmecht Kristof Pieters

06 december 2018

14u06 2 Moerbeke-Waas Ann Vervaet (66) sluit op 30 december na meer dan een halve eeuw dienst de deuren van superette ‘bij Cyriel’. Hierdoor verliest de kleine gemeente in het Waasland haar laatste buurtwinkel. De zaak werd in 1952 opgericht door Irma De Witte, de grootmoeder van Ann. “Ik werk sinds mijn vijftiende in de zaak”, zegt Ann. “Op 31 december ga ik voor het eerst in 45 jaar niet in de winkel staan op oudjaar.”

‘Het winkeltje om de hoek’ is al meer dan zestig jaar een begrip bij de Moerbekenaars. De zaak zag het levenslicht in 1952, nadat Irma De Witte haar man verloor. “Er moest brood op de plank komen, dus mijn grootmoeder startte met de winkel”, weet Ann. Al snel werd de zaak officieus omgedoopt tot ‘bij Irma’. Haar dochter, Mariëtte Van Damme, begon niet veel later mee in de winkel te werken.

Bij Mariëtte

Mariëtte huwde in 1955 met Cyriel Vervaet. Twee jaar later, in 1957, blies Irma haar laatste adem uit. “Mijn mama nam de zaak voor haar rekening. Papa werkte op dat moment als arbeider in de weverij in Lokeren. Mijn vader is altijd een harde werker geweest. Hij kwam uit een gezin van dertien kinderen en is op zijn dertiende beginnen werken. Elke werkdag reed hij met zijn fiets van Moerbeke naar zijn werk. Voor zijn eerste baan moest hij daarvoor tot in Gent, daarna tot in Lokeren.”

Zwarte sneeuw

Mariëtte stond aan het roer van de winkel tot ze in 1968 op 38-jarige leeftijd plots overleed. Ann was op dat moment tien jaar oud. “De dood van mijn mama kwam onverwacht. Ze had last van hevige astma-aanvallen, maar we hadden niet zien aankomen dat het zo snel fataal zou zijn. In de nacht van 29 december is mijn mama overleden. Vier uur later is mijn papa bij hevige sneeuwval de krant gaan rondbrengen in Moerbeke. Hij wou dat de zaak bleef draaien.”

Bij Cyriel

Vader Cyriel had op dat moment twee kinderen en geen oppas. Hij besloot om thuis te blijven en de winkel verder te zetten. Vanaf haar vijftiende hielp Ann mee in de winkel. “De winkel is constant verbouwd geweest. In 1960 had mijn mama de winkel al uitgebreid met een deel van de woonplaats achter de zaak. In 1977 heeft mijn vader nog een stuk bijgebouwd naast de winkel, waar toen onze tuin was. We hebben van alles gedaan met de zaak. Een superette was in die tijd nog iets nieuw. We hadden toen de winkel en we deden ook de krantenronde in Moerbeke. We zijn dan ook altijd zeven dagen op zeven open geweest.”

Ik heb van mijn vijftiende tot mijn achtenvijftigste zo goed als elke dag met mijn vader doorgebracht Ann Vervaet

In september 2016 overleed Cyriel op 86-jarige leeftijd. “Ik heb van mijn vijftiende tot mijn achtenvijftigste zo goed als elke dag met mijn vader doorgebracht. Daarom was het heel moeilijk om hem los te laten. Hij is hier na zijn pensioen blijven wonen, en is altijd bezig gebleven met de zaak. Samen met mijn broer en de kleinkinderen hebben we hem tot de laatste dag verzorgd. Dat was niet makkelijk: overdag stond ik in de winkel en ‘s nachts moest ik de krant rondbrengen.”

Op 31 december zal ik voor het eerst in 45 jaar niet in de winkel staan op oudjaar Ann Vervaet

Op 30 december 2018 opent de winkel voor de laatste keer zijn deuren. “Door ons gevarieerd aanbod heeft de winkel altijd goed gedraaid. Het was even moeilijk toen er zes jaar geleden een Okay kwam in Moerbeke. Maar door hard te werken hebben we onze kop boven water kunnen houden. Op 31 december ga ik voor het eerst in 45 jaar niet in de winkel staan op oudjaar. Ik heb geen idee wat ik die dag ga doen. We hebben doorheen de jaren enorm veel gehad aan onze klanten. Tachtig procent van de mensen die hier langskomen, ken ik bij naam. Ook met het personeel heb ik een supergoede band. Maar ik voel dat ik moe word. Ik wil meer tijd voor mijn man, voor mijn kleinkinderen en om te reizen.”

In februari staat er voor Ann en haar man al een reis naar Zuid-Afrika op de agenda. Op 29 en 30 december zijn alle klanten welkom om een glaasje te komen drinken bij Ann.