Kids leven zich uit op springkastelen 11 april 2018

De Moerbeekse jeugddienst toverde de gemeentelijke sporthal gisteren om in een springkastelenparadijs. Tijdens een nieuwe editie van het succesvolle 'Jump for Joy' konden kinderen zich van het ene springkasteel naar de andere reusachtige hindernissenbaan verplaatsen terwijl ouders hun dorst lesten op het terras. Ondanks het mooie weer werd het springkastelenparcours opgesteld in de sporthal. "Op die manier weten we zeker dat het evenement kan plaatsvinden, want bij regenweer zijn we anders genoodzaakt om het af te lassen", verduidelijkt jeugdconsulent Geoffrey Dehaen. Vandaag organiseren de Moerbeekse jeugddienst en speelpleinwerking een roefeldag met een rondgang langs plaatselijke handelaars. (YDS)